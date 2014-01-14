ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة بالسعودية 0.2% في ديسمبر

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.2% في شهر ديسمبر 2013، مقارنة بنظيره من العام السابق بسبب الارتفاع الذي شهدته 7 أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن الارتفاع طال قسم التبغ بنسبة 0.8% وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وكذلك ارتفع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.3% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% وقسم الاغذية والمشروبات 0.1%، وقسم النقل بنسبة 0.1%.

وبينت المصلحة أن ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضاً في مؤشراته القياسية في شهر ديسمبر الماضي تقدمها قسم الاتصالات بنسبة 0.8% وقسم الترويح والثقافة 0.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%، فيما ظلت أقسام الصحة، والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

وأفادت أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2013 بلغ 128.4 نقطة مقابل 128.2 نقطة لشهر نوفمبر 2013، وهو ما يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر ديسمبر بنسبة 3.0% قياساً بمؤشر شهر نوفمبر.

وعزت ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 9 من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها الذي ارتفع بنسبة 6.4%، وقسم التبغ بنسبة 5.8%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.3%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وقسم التعليم بنسبة 3.7%.

وحسب البيان الشهري للمصلحة فإن قسم والترويج والثقافة شهد ارتفاعًا بنسبة 3.3%، وقسم الصحة بنسبة 2.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.6%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.0%.

وسجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراته القياسية وهي قسم النقل 1.5%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.5%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.