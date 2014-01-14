الإمارات تستهدف زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي 65%

قال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الأجندة الوطنية تتضمن زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65%، خلال السبع سنوات القادمة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في حسابه عبر تويتر: "من ضمن أجندتنا الوطنية أن نكون الأول عالمياً في البنية التحية براً وبحراً وجواً.. والأول عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال".

وجاء حديث الشيخ محمد اليوم مع إطلاق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السبع سنوات القادمة وصولاً لليوبيل الذهبي للإمارات في 2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "أمامنا سبع سنوات جادة.. مليئة بالعمل.. سريعة في التطور.. كثيرة في المشاريع والمبادرات.. عظيمة في الأهداف والتحديات".

وأوضح في تغريدات له عبر "تويتر" أن من ضمن الأجندة الوطنية مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف، وقال: "ستفرض الحكومة إجراءات إذا لم يكن التحفيز كافياً للقطاع الخاص".

وحول برامج إسكان المواطنين قال الشيخ محمد بن راشد: "من ضمن أجندتنا الوطنية الوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي، حيث يتم تلبية كافة طلبات الإسكان خلال سنتين فقط من التقديم. تحويل جميع المدارس والمناهج والطلاب للتعلم الذكي ومضاعفة الاستثمارات الحكومية في رياض الأطفال لأهميتها الخاصة".

وتابع "من ضمن أجندتنا الوطنية أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً في العالم.. والاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال 4 دقائق فقط. وأن تكون الإمارات الدولة الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الذكية الحكومية عبر الهواتف المتحركة".