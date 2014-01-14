التضخم في بريطانيا يتراجع للمستوى المستهدف للمركزي

انخفض معدل التضخم في بريطانيا في ديسمبر ليسجل المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي لأول مرة في 4 أعوام، ما يخفف الضغط على البنك للبدء في بحث رفع أسعار الفائدة في حين يتعافى الاقتصاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2% في ديسمبر مسجلة أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر 2009.

وتوقع اقتصاديون أن يستقر التضخم عند نفس مستواه في نوفمبر عند 2.1 %. ومقارنة بالشهر السابق ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 % حسب المكتب.

وتجاوز معدل التضخم السنوي هدف 2% في جميع الاشهر منذ ديسمبر 2009 ما يضعف القوة الشرائية للأسر ويجعل من انخفاض مستويات المعيشة مشكلة سياسية كبيرة قبل الانتخابات في العام المقبل.

كما أظهرت بيانات أصدرها المكتب اليوم أن أسعار المنتجات تسليم بوابة المصنع ارتفعت 1% على أساس سنوي، وهي وتيرة أسرع قليلاً من نوفمبر، ولكن بانخفاض طفيف عن توقعات الاقتصاديين بنمو 1.1%.

وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا 5.4% في 12 شهراً حتى نوفمبر مقارنة مع 5.5 في أكتوبر، وهو أول هبوط مند أبريل من العام الماضي حسب مكتب الاحصاء.