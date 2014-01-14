وزير مالية الكويت: سنواصل إعادة النظر بالدعم الحكومي

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الحكومة الجديدة سوف تمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه.

وقال الوزير إن زيادة رسوم الكهرباء والماء هي أحد الخيارات التي تجري دراستها، متوقعا أن ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام، مشددا في الوقت نفسه على حساسية هذه الخطوات، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "الأمر يستوجب التعاطي بشكل مدروس وحذر".

وكان وزير المالية السابق سالم الصباح قد أعلن في أكتوبر الماضي البدء بمراجعة سياسة دعم السلع والخدمات، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة وزارية لدراسة الدعم.