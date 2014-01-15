الرئيس الفرنسي يتعهد بخفض الضرائب 30 مليار يورو

أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعوداً بخفض الضرائب على الشركات الفرنسية بمقدار 30 مليار يورو، في سياق محاولاته لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن مثل هذا التحرك بات ينظر له كمحاولة لإنقاذ الرئيس لنفسه من التعثر الرئاسي والانتقادات الموجهة له.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الرئيس الفرنسي تعهّده بخفض الضرائب على الشركات التجارية، لافتة الى أنه اختار الحديث عن مثل هذه القضايا الاقتصادية خلال لقائه مع الصحافة في قصر الإليزيه، بعد اعتذاره للصحافيين عن الرد على الأسئلة المتعلقة بعلاقته الغرامية مع ممثلة.

ويتعرّض الرئيس الفرنسي لضغوط من أجل اتخاذ خطوات جريئة تعزز الانتعاش الضعيف الذي لا يزال أقل بكثير مما تحققه بعض دول منطقة اليورو، لكنه في الوقت ذاته تعهد بالسعي الى الحد من الضريبة على الشركات ومعالجة الروتين ولوائح العمل المرهقة في بلاده، لاستعادة القدرة التنافسية.

وقال هولاند للصحافيين إنه من "الضروري أن تستعيد فرنسا قوة اقتصادها. ليس هناك وقت نضيعه . وعلينا الاحتفاظ بنفوذنا في العالم وفي أوروبا"، موضحاً أنه سيقترح ثلاث مبادرات للاتحاد الأوروبي مع ألمانيا لتنسيق السياسات الاقتصادية، بما في ذلك الضرائب على الشركات، وسياسة الطاقة وصياغة سياسة الدفاع الأوروبية.

ويعد الإنفاق العام في فرنسا ثاني أعلى معدل في أوروبا، بما يمثل ما يقرب من 57% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحكومة قد وعدت بخفض عبء الضرائب عن الشركات لكنها لم تقم بذلك سابقاً.