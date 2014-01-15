الكويت تضخ 70 مليار دولار لإنشاء محطات كهرباء جديدة

قال وكيل وزارة الكهرباء المساعد للتخطيط في الكويت، مشعان العتيبي، إن كلفة إنشاء محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه للمدن الإسكانية الجديدة تبلغ 70 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "القبس".

من جهة متصلة، أكد رئيس جمعية المهندسين السابق، المهندس حسام الخرافي، في ورشة العمل التي أقيمت في المجلس البلدي حول حلول المشكلة الإسكانية أن حلها بيد رئيس الوزراء، فيما دعا مدير عام الرعاية السكنية بالوكالة عبدالله النومس إلى الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة من جميع الجهات الحكومية.

ولخّص مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المهندس عبدالله النومس، الحلول جميعها لهذه القضية في ضرورة الالتزام بالمخطط الهيكلي الذي تم إقراره بمرسوم واعتباره خريطة طريق لكافة الوزارات، وذلك ضمن ورشة العمل التي حضرها عدد من الجهات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي.

فيما كشف الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء، د. مشعان العتيبي، أن التكلفة الرأسمالية لإنشاء محطات التوليد وتقطير المياه ونقل وتوزيع الكهرباء تصل الى حوالي 20 مليار دينار (70 مليار دولار) للمدن الإسكانية الجديدة، حيث تكلف الوحدة السكنية حوالي 100 ألف دينار، أما التكلفة التشغيلية السنوية فتبلغ حوالي 15 ألف دينار للوحدة السكنية بمساحة 600 متر.