"الدولي" يتوقع نموا عالميا مع توسع الاقتصادات الغنية

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لأول مرة في 3 أعوام مع تحسن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلا التي صدرت يوم الثلاثاء إلى أن الاقتصاد العالمي في سبيله أخيرا للخروج من مرحلة التعافي البطيئة والطويلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وتوقع البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يصدر كل 6 أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم 3.2% هذا العام مقارنة مع 2.4 في المئة في 2013.

وفي التوقعات السابقة للبنك في يونيو حزيران تنبأ بأن يسجل معدل النمو العالمي 3% في 2014.

وقال البنك المعني بمكافحة الفقر إن الاقتصاد العالمي بلغ "نقطة تحول" إذ لم تعد ضغوط التقشف المالي والضبابية السياسية بنفس الوطأة على الاقتصادات الأكثر غنى.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك كاوشيك باسو في التقرير "لأول مرة في 5 أعوام ثمة مؤشرات على بدء تعافي ذاتي بين الدول مرتفعة الدخل في -ما يلمح لاحتمال انضمامها للدول النامية لتصبح محركا ثانيا للنمو العالمي".

ومرة ثانية خفض البنك توقعاته للنمو في الدول النامية إلى 5.3% في 2014 مقارنة بتوقعاته لمعدل نمو 5.6 % في يونيو.

وسجلت الأسواق الناشئة ابطأ وتيرة نمو في عقد في العامين الماضيين بعد أن كانت حول 7.5 % قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وذكر اندرو بيرنز كبير معدي التقرير أن النمو القوى قبل الأزمة كان انعكاسا لعوامل تتعلق بالدورة الاقتصادية.