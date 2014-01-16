الجاسر لـ"العربية": "البحري" ناقل حصري لأرامكو قريبا

توقع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، صالح الجاسر، دعوة مساهمي الشركة خلال شهر بعد الموافقات الرسمية النهائية على اكتمال عملية الدمج مع شركة فيلا التابعة لأرامكو، لتصبح "بحري" الناقل الرسمي لنفط أرامكو عالمياً.

وقال الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة وصلت الى الإجراءات النهائية اللازمة للحصول، على موافقة هيئة المنافسة، مع تقديم ملف كامل لهيئة سوق المال، الى جانب إجراءات أخرى في نهاياتها مع المجلس الأعلى للمعادن، ونتوقع الحصول على الموافقات بوقت قريب.

ولفت الى حصيلة إيجابية بلغت 49 مليون دينار، نتجت عن دمج العمليات التشغيلية مع شركة فيلا، مؤكداً أن شركة بحري التي تمتلك 17 سفينة منها 15 تعمل في نقل النفط كلها ادخلت ضمن عمليات أرامكو في عقود طويلة الاجل لا تقل عن 10 سنوات.

وأوضح أن الحصيلة الإيجابية لهذا المبلغ دخلت ضمن أرباح العام الماضي، لكونها تخص الارباح الثلاثة الاولى من ذلك العام، وجاءت نتيجة عمل تسوية مع شركة فيلا، مشيرا الى ارتفاع سعر نقل النفط رغم تراجع العمليات التشغيلية عالميا في هذا القطاع بنسبة 12%.

وتحدث عن نجاح شركة بحري في استدامة النمو في نتائجها المالية، من خلال التفاعل مع وضع السوق الذي تعمل به وتنويع نشاطها، مشيرا الى تحقيق قطاع نقل الغاز اداء تاريخياً للعام الماضي لكن مع استبعاد نتائج ذلك القطاع حقق الشركة نموا مقداره 20%.