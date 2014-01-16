"الزراعة" توظف نساء للمرة الأولى في السعودية

تتجه وزارة الزراعة السعودية لتوظيف سعوديات للمرة الأولى، حيث كانت إدارات الزراعة تقتصر على توظيف الرجال، وستقوم الوزارة باستحداث أقسام جديدة تستوعب عددا كبيرا من النساء.

وبحسب صحيفة المدينة، فقد أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الزراعة جمال الخليف أن الوزارة أنهت تثبيت أكثر من 4200 موظف في العام الماضي وتم إصدار قرارات تثبيتهم وعولجت أوضاعهم.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في توظيف العنصر النسائي بكافة فروعها بالمملكة ضمن خططها المستقبلية بعد إنهاء توظيفهن بمقر الوزارة بالرياض كمرحلة أولى مؤكداً توفر 62 وظيفة نسائية بالوزارة سيتم الإعلان عنها حال اكتمال انتهاء المبنى المخصص لهن في الجهة الجنوبية الغربية بمقر الوزارة يراعي خصوصيتهن.

وأوضح أن تعثر المقاول السابق في إنشاء المبنى المخصص لهن وإجراءات سحب المشروع والإعلان والترسية وتسليمه لمقاول آخر كان وراء تأخر الإعلان عن الوظائف.

وأضاف الخليف أن عددا كبيرا من هذه الوظائف جاهز وأن الوظائف ستكون خدمية ومتنوعة في مجال معالجة الوثائق والأرشفة وإدخال بيانات برمجة والعلاقات العامة وفي المستقبل سيتم فتح المجال في المختبرات كأخصائية مختبر ومحللة مختبر، وقد طلبت الوزارة في الفترة الحالية 62 وظيفة نسائية رسمية، ولكن يمكن فتح المجال لوظائف الوزارة الشاغرة الموجودة في المختبرات على مستوى المملكة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في توظيف الكادر النسائي في فروعها بمناطق المملكة ضمن خطة مستقبلية، وذلك بعد الانتهاء من توظيف العدد الحالي بمقر الوزارة وسيتم إحداث قسم نسائي بكل إدارة عامة بالمنطقة الرئيسية وسيكون لدى الوزارة 13 قسما نسائيا موزعا على المناطق .

وأكد على أن الأولية في التوظيف للسعوديين وحتى عند تجديد التعاقد مع الأجانب يلزم الإعلان عن الوظيفة أولا، وفي حال تقدم سعودي لها يلغى عقد المتعاقد وإذا لم يتقدم لها أحد نضطر لتجديد التعاقد لحاجة العمل.