سعوديون يحصدون رواتب وزراء من التغريد على تويتر

كشف المهندس أحمد الجبرين، المدير العام لشركة (سماءات) للتسويق الرقمي على الشبكات الاجتماعية لـ"العربية.نت"، عن أن أول عشرة أسماء لمشاهير يتقاضون أضخم عائدات إعلانية في تويتر من السعوديين.

وأكد أن بعض المغردين يتجاوز دخله الشهري من الإعلانات راتب وزير، وأنه في شركتهم بـ twitads تجاوز العدد 9000 مغرد، ويبلغ مجموع متابعيهم أكثر من 30 مليوناً.

وعلى مستوى التسويق، قال: "يشغل التسويق الرقمي 45% على موقع تويتر فيما يتقاسم المذياع والمجلات والصحف الورقية والتلفاز والاعلانات الخارجية الباقي. ومن 2008 إلى 2012 تضاعف التسويق الإلكتروني 13 مرة.

وكشف الجبرين أن 45% من دخل تويتر في الخليج يأتي من السعودية منها 30% فقط عن طريق شركة سماءات . كما تم توثيق 50 حسابا رسميا عن طريقها.

ولفت الجبرين إلى أن ما يخص شبكة أنستغرام فهناك نسبة 72% ممن يتابعنها من النساء منهن 89% ممن أعمارهن ما بين 12-25 سنة.

وأكد الجبرين أن الاعلانات على الشبكات الاجتماعية خطفت الأضواء من الورقية والاعلانات التقليدية بنتيجة 30 ضعفا.

وذكر الجبرين إحصاءات تؤكد أن عدد المشاهدات لموقع "يوتيوب" يومياً تبلغ عربياً 250 مليون مشاهدة، منها190 مليون مشاهدة من قبل السعوديين. و86% ممن يفضلون شبكة "يوتيوب" في السعودية أعمارهم تتراوح بين 12 سنة إلى 25 سنة، أما على أنستغرام فهناك 150 مليون مستخدم في العالم .

و أضاف الجبرين أن 42% من مستخدمي الانترنت في السعودية لديهم حسابات على موقع تويتر. مشيرا إلى أن هناك 7 ملايين سعودي يستخدمون موقع تويتر، كما أن هناك 250 مليون مشاهدة لموقع يوتيوب في الوطن العربي، تستحوذ السعودية منها على 190 مليون مشاهدة، حيث تتراوح أعمار 86% منهم بين 12 الى 25 سنة.



وضرب الجبرين مثالا بحساب "هاشتاق" السعودية الذي حقق شعبية كبيرة ويقوم برعاية أكثر من 17 برنامجاً في يوتيوب، ويساهم في دعم 85 حالة إنسانية ويدعم 14 موهبة سعودية ما بين مخرج ومصور.

كما كشف الجبرين عن تفوق غير عادي لسعوديين وسعوديات يحققن أرباحا كبيرة من حساباتهن. وذكر أن هناك سيدة سعودية على أنستغرام تحقق مالا يقل عن مليون ريال كل 7 أشهر، وبمعدل قد يصل لـ60 ألف ريال كل شهر.