لاجارد تتوقع انتعاش النمو العالمي وتحذر من المخاطر

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن ينتعش النمو العالمي هذا العام رغم أنه من المتوقع أن يبقى دون إمكانياته البالغة حوالي 4 %.

وحذرت كريستين لاجارد أيضا من "مخاطر متزايدة" تضخم سلبي مع بقاء نمو الأسعار أقل من المستويات التي تستهدفها بنوك مركزية كثيرة.

وقالت لاجارد متحدثة في نادي الصحافة القومي في واشنطن "نحن نرى مخاطر متزايدة لانكماش الأسعار قد يكون له تأثير كارثي على الانتعاش... انكماش الأسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة."

وأضافت لاجارد أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ديسمبر تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي من غير المتوقع أن يحدث اضطرابات واسعة في الأسواق مادام انه سينفذ بشكل تدريجي.

وقالت إنه إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة.