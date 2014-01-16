هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد فوق مستوى 2.2 ليرة للدولار اليوم الخميس بعد أن أدى ارتفاع العملة الأميركية إلى تفاقم التأثير السلبي لفضيحة فساد تكتنف الحكومة التركية بحسب رويترز.

وانخفضت الليرة إلى 2.2045 ليرة للدولار قبل أن تصل بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش إلى 2.2028 ليرة.

وتحدث محللون ماليون عن وجود مضاربات خارجية على العملة التركية، مسببة بارتفاع مستويات السيولة النقدية من الخارج بعملات عالمية، تستفيد من تبعات برنامج التيسير الكمي الأميركي في المضاربة على العملات للدول التي يعاني اقتصادها من ضعف في الأداء.