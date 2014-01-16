وزير التجارة: سيارة "غزال" السعودية.. غير مرخصة

نفى وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن تكون سيارة "غزال" السعودية "مرخصة"، وفقاً لصحيفة الشرق.

وقال الربيعة إن جامعة الملك سعود لم تتقدم لها للحصول على ترخيص تصنيع السيارة "غزال"، مضيفاً أن الجامعة هي صاحبة المبادرة والفكرة والجامعة هي الجهة المسؤولة عن المشروع، وأنه لا دخل للتجارة في تأخير الإنتاج.

وبين الدكتور الربيعة أن التجارة والصناعة تعتبر داعماً لأي مبادرة تكون إضافة للتجارة والصناعة سواء من القطاع الخاص أو العام، مضيفاً أن جامعة الملك سعود تقدمت للتجارة بفكرة مشروع إنشاء السيارة «غزال» إلا أنها لم تتقدم للتجارة لأخذ التراخيص اللازمة لتكملة المشروع، الذي تبنته الجامعة وكان من المتوقع أن يبدأ إنتاجه قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة لا علاقة لها بتأخير المشروع والتجارة تفتح أبوابها للجميع وترحب بجميع الأفكار التي تكون إضافة جديدة لخدمة الصناعة في المملكة.