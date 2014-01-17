الخزانة الأميركية تحث الكونغرس على رفع سقف الدين

حث وزير الخزانة الأميركي جيكوب لو أمس، الكونغرس على رفع سقف الدين بأسرع وقت لتفادي حصول أزمة سياسية جديدة.

وصرح لو أمام مجموعة "كاونسل أون فورين أفيرز" "كما تعلمون فالموعد يدنو، وفي السابع من فبراير لن يعود بإمكاننا الاقتراض. آن الأوان للكونغرس أن يتحرك".

وحتى هذا التاريخ، يحق لوزارة الخزانة الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة الأميركية. وبعده سيتم تطبيق إجراءات مالية استثنائية لبضعة أسابيع من أجل تجاوز استحالة الاقتراض.

وفي حال لم يكن النواب قد توصلوا بعد لاتفاق بحلول مطلع مارس فإن الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها عاجزة عن التسديد للمرة الأولى في تاريخها.

وشدد لو على أنه "من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة". لكن حتى في حال رفع سقف الدين فإن لو حذر من أن الخلافات السياسية حول الدين سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.

وتواجه الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس 3 مرات في الأشهر الـ16 الماضي حول رفع سقف الدين الذي يبلغ حاليا 17,300 مليار دولار تقريباً.