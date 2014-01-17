دبي تتصدر أفضل مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ2014

قالت مجلة "كوندي ناست ترافلر" إن مدينة دبي اختيرت في المرتبة 17 في قائمة أفضل 25 مدينة عالمية، في المقابل تصدرت الإمارة قائمة أفضل مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلة 82.5 نقطة في فئة التسوق، و85.7 نقطة في الحقل الإسكاني وأماكن الإقامة، و78.1 في فئة المطاعم علاوة على تسجيلها72.5 نقطة في استفتاء للقراء.

ووفقاً لصحيفة البيان، فقد ذكرت المجلة أن على المرء أن يتوقع "التسوق حتى الإشباع" في هذه "المدينة الأعجوبة" المعروفة بأرقى وأكثر وجهات الجذب السياحي تطورا.

وأضافت أن دبي تجسد "التمازج الحي للثقافتين الغربية والشرقية". كما أنها "تحتضن كل ما في العالم من أكبره، وأسرعه، وأفضله". ووفقاً لبعض القراء، فإنها توفر بعضا من أفضل الأطعمة في العالم.

وفي قائمة أفضل المدن لعشاق الهندسة المعمارية المعاصرة، جاءت دبي في المركز 11 في قائمة ضمت 16 مدينة عالمية.

وقالت المجلة إن مشهد دبي تغير تماما على مدى 10 سنوات. واستقطبت المدينة التي تحتضن أعلى مبنى في العالم، والفندق الوحيد في العالم من فئة السبع نجوم، والأرخبيل الاصطناعي الوحيد في العالم المصمم على صورة القارات السبع، عمالقة الهندسة العمرانية لإضفاء جمال تصميمي عز نظيره.

وفي الإمارات حل فندق ومنتجع قصر السراب في أبوظبي في قائمة أفضل الفنادق في الإمارات وفقا لخيارات القراء، حيث سجل 95 نقطة في فئة الغرف و95 نقطة في الخدمة، و95 نقطة في الوجبات الغذائية. و100 نقطة في الموقع، و95 نقطة في التصميم. وفي المرتبة الثانية جاء فندق قصر الإمارات في أبوظبي، مسجلا 95.8 نقطة في الغرف، و91.7 نقطة في الخدمة، و91.7 نقطة في الموقع، و93.8 نقطة في التصميم.

وفي المرتبة الثالثة حل فندق برج العرب في دبي، حيث سجل91.4 نقطة في الخدمة، و100 نقطة في الغرف، و85.3 في الطعام، و91.4 نقطة في الموقع، و 97.1 نقطة في التصميم. وفي المرتبة الرابعة جاء فندق ون أند أونلي رويال ميراج في دبي، مسجلا 91.6 نقطة في خيارات القراء، و95.2 في الخدمة، و 90.5 في الموقع و 92.9 في التصميم.

على صعيد آخر، اختار قراء صحيفة إنترناشونال نيويورك تايمز دبي من بين 52 وجهة سياحية عالمية لزيارتها خلال العام الحالي 2014. وحلت المدينة في المركز الرابع على قائمة الاختيار، حيث حل وسط مدينة لوس أنجلوس في المركز الأول، تلاه الإكوادور، ثم مدينة ناشفيل في تينيسي في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن مدينة دبي استعادت الآن تألقها وانتعاشها الاقتصادي، وفازت بحق استضافة معرض إكسبو 2020، وكشفت عن رؤيتها السياحية للعام 2020، هادفة على جذب 20 مليون زائر، ضعف رقمها الحالي. كانت دبي حلت في المركز 23 في قائمة أفضل الوجهات السياحية في 2014، ضمن قائمة ضمت 52 وجهة عالمية.

وحل برج خليفة على قائمة أكثر ناطحات السحاب في العالم ابتكاراً وهيبة، وهي القائمة التي أصدرتها محطة سي إن بي سي. وقالت المحطة: إن أي مدينة ابتكارية في العالم ترنو لإظهار مكانتها وقوتها وثرائها تبني أبراجا شاهقة. مشيرة إلى أن العالم سيشهد في العقود المقبلة مدنا تتنافس على بناء الأبراج الأعلى والأجمل.