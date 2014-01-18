منتدى التنافسية الدولي السابع ينطلق اليوم في الرياض

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات منتدى التنافسية الدولي السابع تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 18-20 يناير الجاري، تحت شعار "بناء شراكات تنافسية"، والمعرض المصاحب له، تحت عنوان "استثمر في السعودية".

ويهدف المنتدى إلى إبراز إمكانات الاقتصاد السعودي، وتسليط الضوء على عوامل جاذبية الاستثمار في قطاعاته الواعدة في ظل حضور ممثلين لكبرى الشركات المحلية والعالمية، وعدد كبير من الاقتصاديين والمتخصصين في مجال الاستثمار، بحسب صحيفة الجزيرة.

ويشتمل جدول فعاليات المنتدى على 13 جلسة، يتحدث فيها نخبة من أهم الشخصيات التي تمثل قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية، من بينهم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر، ووزير العمل السعودي عادل فقيه، والدكتورة ثريا العبيد عضو مجلس الشورى السعودي والمساعدة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي لشركة (داو كميكال) الأميركية أندرو ليفيرز، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة دوبونت توماس كونلي جونيور، ودونج سانج شو الأستاذ في جامعة سول الوطنية وعضو المجلس الرئاسي للتنافسية الوطنية في كوريا الجنوبية، والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس إريك روندولا، والرئيس التنفيذي للبنية التحتية والمدن في سيمينز رولاند بوش.

وسيشهد معرض "استثمر في السعودية" المصاحب للمنتدى مشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وسيتيح الفرصة للمرة الأولى للقطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة لعرض أفكارها والمجالات الاستثمارية التي يمكن أن تتبلور إلى فرص استثمارية، وبناء شراكات إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية كبيرة.