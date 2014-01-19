افتتاح منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض

افتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، منتدى التنافسية الدولي السابع الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية"، بحضور عدد من الوزراء وقيادات الفكر الاقتصادي والاستثمار العالمية وعدد من المسؤولين.

وقال مدير عام منتدى التنافسية الدولي، سعود بن إياد مدني، إن المنتدى يهدف إلى رفعِ مستوى الوعي والاهتمام بتحديات التنافسية المحلية والعالمية، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالتنافسية، والاستفادة من خلاصة أعماله ومناقشاته كل عام لرفع تنافسية السعودية على مستوى العالم، وتحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال فيها.

ويتضمن المنتدى الذي يقام على مدى يومين 13 لقاء وجلسةَ حوار.

وأفاد مدني بأن المعرض المصاحب للمنتدى "استثمر في السعودية" يركز على التعريف بالفرص الاستثمارية الكبرى، في أهمّ القطاعات الاقتصادية الواعدة في السعودية، بمشاركة 20 منشأة تمثل القطاع الحكومي، وعدد من الشركات بالمملكة، منوهاً بالمبادرات المبنية على الشراكات التنافسية في المنتدى لهذا العام، ومن ضمنها تأسيس مركز أعمال حلول إجرائية تستهدف المؤسسات الابتكارية بشراكة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.