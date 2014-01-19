16 مليار درهم تبادل تجاري بين دبي وإيطاليا خلال 2013

كشف أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دبي وإيطاليا بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ليصل إلى 16 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012.

وأوضح أحمد بطي أن التجارة بين دبي وإيطاليا كانت قد شهدت نمواً متصاعداً في الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها من 15 مليار درهم في عام 2010 إلى 18 مليار درهم في عام 2011 لتصل إلى 20 مليار درهم في عام 2012، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأكد أحمد بطي أن جمارك دبي تضع خبراتها أمام الجهات الجمركية كافة في الدول الصديقة حول العالم، مضيفاً أن الدائرة تدعم بقوة استعدادات إيطاليا لاستضافة إكسبو 2015، وعلى استعداد لتقديم التسهيلات كافة والخبرات اللازمة لهذه الاستضافة، خاصة أن إيطاليا تربطها علاقات جيدة في المجالات كافة مع دولة الإمارات عامة ودبي خاصة.

فيما أكد حرص جمارك دبي على تعزيز التواصل مع الموانئ والسلطات الجمركية في الدول الشريكة، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحركة التجارة وتنميتها مع هذه الدول، وبما يسهم في دعم نمو دبي الاقتصادي ويؤكد دورها الإقليمي والعالمي كمركز دولي للتجارة، استطاع أن يستقطب ثقة العالم لاستضافة معرض إكسبو 2020، بفعل ما حققته من تطور في البنية التحتية مكنها من الارتقاء بدورها التجاري مدعوماً بكفاءة التسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين.

