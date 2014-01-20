15 تحالفاً لشركات عالمية لتنفيذ مشروع "مترو مكة"

استلمت هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمس الأحد، وثائق التأهيل من الائتلافات الراغبة في التقدم لتنفيذ الاعمال المدنية لمشروع النقل العام بالقطارات المترو في مكة المكرمة، التي سبق الاعلان عن بدء إجراءاتها في 10 نوفمبر 2013.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة بالقطارات والحافلات أن 15 تحالفاً من الشركات العالمية والوطنية تقدمت بوثائق التأهيل المطلوبة للدخول في منافسة تنفيذ الاعمال المدنية للمرحلة الاولى لمشروع النقل العام بالقطارات، التي تتضمن خطين للمترو (الخط الاخضر "ب" والخط الاحمر "ج") بطول إجمالي يصل إلى 46 كيلومتراً و22 محطة، حوالي 60% منها مرفوعة على جسور معلقة فوق الارض والباقي 40% في أنفاق تحت الارض، مضيفاً أنه سيتم طرح مناقصة تنفيذ تلك الأعمال المدنية خلال الربع الاول من هذا العام 2014، ويتوقع أن يتم ترسيتها في الربع الاخير من العام نفسه.

من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام مدير عام المشروع الدكتور سعد بن عبدالرحمن القاضي أنه تم تقسيم عقود الاعمال المدنية للمرحلة الاولى لمشروع النقل العام بالقطارات إلى حزمتين من العقود بهدف سرعة التنفيذ وإنجاز الاعمال في الوقت المحدد، أحدهما يشمل الأعمال المدنية لمساري القطار التي تقع في مجملها في أنفاق تحت الأرض وتشمل كامل الخط الأخضر (ب) وجزء من الخط الأحمر (ج)، أما العقد الآخر فيشمل الاعمال المدنية لمسار الخط الأحمر (ج) في الجزء منه المرفوع على جسور معلقة فوق سطح الارض.

يُذكر أنه سبق أن صدرت موافقة ملكية على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة بجميع مراحله والمتضمن شبكة للقطارات مكونة من 4 خطوط بطول إجمالي يبلغ 114 كيلومتراً و62 محطة وشبكة متكاملة للحافلات مكونة من خطوط للحافلات السريعة والحافلات المحلية والحافلات المغذية بالإضافة إلى الحافلات الترددية.