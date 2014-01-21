إندونيسيا تترقب استثمارات بـ33 مليار دولار في 2014

قال مجلس الاستثمار في إندونيسيا اليوم الثلاثاء إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد يمكن أن تقفز إلى مستوى قياسي قدره 32.8 مليار دولار في 2014 على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة في العام الماضي.

وقال المجلس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2013 ارتفعت الى 270.4 تريليون روبية (28.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة مع قفزة بلغت 26 بالمئة في 2012.

لكن الاداء العام الماضي لم يسجل تحسنا يذكر عن 2012 من حيث القيمة بالدولار الامريكي لان الرقم الإجمالي لعام 2013 يعادل حوالي 22 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للروبية. وتضررت ثقة المستثمرين الاجانب بسبب ضعف الروبية وانخفاض اسعار السلع والشكوك التي تحيط بسياسات البلاد لتصدير المعادن.

وهبطت الروبية الاندونيسية اكثر من 20 بالمئة امام الدولار في 2013 فيما يرجع جزئيا إلى تضخم مرتفع وعجز كبير في ميزان المعاملات الجارية للبلاد.

ووصلت الاستثمارات الاجنبية في الربع الاخير من العام الماضي إلى 71.2 تريليون روبية (7.4 مليار دولار) مرتفعة 25.4 بالمئة عن مستواها قبل عام بأسعار الروبية. وتبرز ثامن زيادة فصلية على التوالي جاذبية اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا وموارده الطبيعية الضخمة ونمو سريع للطبقة المتوسطة. ولا تشمل ارقام الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى اندونيسيا الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وبعد أن سجل نموا بمعدلات بلغت أكثر من 6 بالمئة في اربعة من الاعوام الستة الماضية بدأ الاقتصاد الاندونيسي يتباطأ متضررا من انخفاض ايرادات التصدير وتقلبات انفاق المستهلكين في اعقاب ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة اسعار الفائدة.

لكن بينما انسحب الكثير من المستثمرين الاجانب من الأسواق المالية في اندونيسيا فان رابع اكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان يبقى جاذبا مهما للشركات المتعددة الجنسية.