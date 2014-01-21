اتفاق بـ2.2‏ مليار دولار بين مصر والفطيم الإماراتية

أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أنه لا توجد مشاكل مع المستثمرين الإماراتيين في مصر، وأن الموجود حالياً يتعلق ببعض المتأخرات المالية لشركات في قطاع البترول بسبب الظروف الحالية في مصر.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" أن المباحثات بين وزارة البترول وشركة دانة غاز أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أن إجمالي رؤوس الأموال الحقيقية للاستثمارات الإماراتية بلغت 46 مليار دولار.

ويلتقي الوزير صالح اليوم مع شركة الفطيم لتوقيع اتفاقية استثمار 2.2 مليار دولار (16 مليار جنيه مصري) سيتم ضخها خلال الخمس سنوات المقبلة لتطوير وإنشاء 4 مراكز تجارية كبرى تابعة للفطيم، كما يلتقي الوزير صالح اليوم أيضا بموانئ دبي لبحث آليات التعاون في القطاع البحري.

وأضاف صالح خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة المصرية في ابوظبي، أن الاستثمارات الامارتية تعمل في 338 شركة، وأن هناك استثمارات أخرى في شكل قروض يتم سدادها فضلاً عن المنح والمساعدات.

وأوضح صالح خلال اللقاء الذي حضره إيهاب حمودة السفير المصري في أبوظبي، وماهر الشريف الوزير المفوض التجاري والدكتور عادل نويشي المستشار الثقافي، أن قطاع التجزئة يعد أكبر القطاعات الاستثمارية لدول الخليج وخاصة الامارات.