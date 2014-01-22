استقالة مفاجئة لمحمد العريان من بيمكو الأكبر عالمياً

قرر محمد العريان الاستقالة من بيمكو.. أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات. وقالت مجموعة اليانز الألمانية للتأمين -الشركة الام لبيمكو- إن العريان سيستقيل من منصبيه كرئيس تنفيذي ورئيس مشارك للاستثمار في صندوق إدارة الأصول.

ولم تقدم الشركة سبباً لرحيل العريان لكن سوق السندات تضررت بشدة العام الماضي مع تحويل المستثمرين أموالهم من السندات الي الاسهم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسيواصل العريان - وهو مصري الأصل - تقديم المشورة لشركة التأمين الألمانية لكن نباء استقالته من "بيمكو" فاجأت الأوساط الاستثمارية.

وأرسل العريان (55 عاماً) رسالة بالبريد الإلكتروني تعلن رحيله لكنها لم تلق مزيداً من الضوء على قراره.

وقال بيل جروس، الرئيس المشارك للاستثمار الشريك المؤسس لبيمكو التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 237 مليار دولار في تغريدة على تويتر: "بيمكو مستمرة في نشاطها بالكامل. البطاريات مشحونة 110%. أنا جاهز للاستمرار 40 عاماً اخرى!".

وقبل عامين قال جروس (69 عاماً) لصحيفة نيويورك تايمز "محمد هو ولي عهدي".

وعينت اليانر المدير التنفيذي والرئيس الحالي للعمليات بالشركة دوجلاس هودج رئيساً تنفيذياً جديداً. وعينت الشركة أيضاً المديرين التنفيذيين اندرو بولز ودانيل افاسين كنائبين لرئيس الاستثمار.

وقال جيف تيورنهوي، كبير محللي البحوث في ليبر: "محمد العريان ساعد في تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة وبالتأكيد فإن رحيل شخص اعتاد أن يصنع عناوين الأخبار عن شركة سيحدث فرقاً.. لا نعرف حتى الآن ما نوع التأثير الذي سيكون له لكنه سيكون له تأثير".