ارتفاع معدل التضخم في المغرب 1.9% في 2013

أفادت إحصائيات رسمية يوم أمس الثلاثاء أن معدل التضخم في المغرب بلغ 1.9 بالمئة في 2013، ارتفاعا من 1.3 بالمئة في العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن "معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 1.9 في المئة بسبب ارتفاع المواد الغذائية 2.4 في المئة والمواد غير الغذائية 1.5 في المئة".

وانخفضت أسعار الاتصالات 9.2 في المئة، بينما زادت أسعار التعليم 5.5 في المئة.

والمواد الغذائية هي العامل الرئيسي في تغير أسعار المستهلكين في المغرب. وقالت الحكومة المغربية في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستعمل على إبقاء معدل التضخم في حدود اثنين في المئة في العام 2014 عن طريق دعم القدرة الشرائية للمواطن.