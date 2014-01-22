طرح سيارة كهربائية بـ28 ألف دولار سرعتها 130 كلم

شملت القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي عقدت في أبوظبي، الإعلان عن منتجات جديدة من بينها مركبات صديقة للبيئة لفتت أنظار الحضور.

ومن بين هذه المنتجات السيارة التي عرضتها شركة ميتسوبيشي والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث تستغرق 8 ساعات لكي تشحن بالكامل إذا كانت البطارية فارغة، وستكون كافية للقيادة مسافة 150 كلم، بسرعة قصوى تصل الى 130 كلم في الساعة، وسعرها في الأسواق نحو 28 ألف دولار.

يُذكر أن 12 سيارة من هذا الطراز تعمل حالياً داخل مدينة مصدر في إمارة أبوظبي.

ولمحبي سيارات السباق عرضت شركة يابانية سيارة هجين بمحرك وقود وآخر يعمل بطاقة الهيدروجين.، وهي بحاجة الى عامين على الأقل لكي تصبح متوافرة في الأسواق، إلا أن السيارة تباع في الوقت الراهن في اليابان بمحرك وقود فقط، بسعر 120 ألف دولار، وبسرعة قصوى تصل الى 260 كلم في الساعة.

وشهدت القمة أيضاً إطلاق مركبة كهربائية من شركة سويسرية، شبيهة بدراجة نارية، حيث تستغرق المركبة 4 ساعات لكي تشحن بالكامل، كافية لقيادة مسافة 90 كلم، ويصل سعر المركبة نحو 22 ألف دولار، ومن المتوقع ان تصبح متوافرة في سويسرا خلال شهرين ومن ثم في دول أوروبية أخرى وفي تركيا.

وضمن فئة الدراجات الهوائية عرضت شركة "أوف كورس" دراجة مع محرك يشحن كهربائياً من خلال البطارية الموضوعة خلف مقعد السائق، ومدة الشحن إذا كانت البطارية فارغة تصل الى 6 ساعات كافية للقيادة مسافة 60 كلم.

وتصل السرعة القصوى للدراجة إلى 25 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن تصبح متوافرة في الأسواق الإماراتية خلال أسابيع قليلة بسعر 5300 درهم.

يُذكر أن المحرك لا يعمل إلا إذا كان السائق يحرك رجليه بالطريقة الاعتيادية لقيادة الدراجة، لكنه يخفف الجهد المطلوب من جانب السائق.

يُشار الى أن أكبر مقتني لهذه الدراجة يبلغ من العمر 94 عاماً.