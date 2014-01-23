صندوق النقد يزور إيران لمراجعة اقتصادها

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، وليام موراي، اليوم الخميس، أن الصندوق يعتزم زيارة طهران في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء أول مراجعة دورية له للاقتصاد الإيراني في أكثر من عامين.

وستساعد بعثة صندوق النقد الدولي التي من المقرر أن تصل طهران في 25 من يناير، الصندوق على إلقاء نظرة أعمق على آثار العقوبات الغربية وتقديم تقييم خارجي تشتد الحاجة إليه للاقتصاد وآفاق الاستثمار. وزار الصندوق إيران آخر مرة لإجراء مراجعة كاملة في يوليو من عام 2011.

وقال موراي للصحافيين إن "محور تركيز تقرير مشاورات المادة الرابعة سيكون على كيفية استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، وبدء معالجة مواطن الضعف القائمة منذ وقت طويل في إطار سياسات إيران وهيكلها الاقتصادي.