وزارة العمل.. والأنظمة الجديدة

وزارة العمل.. والأنظمة الجديدةفي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1435هـ دعت الغرفة التجارية بجدة إلى ورشة عمل، وذلك لدراسة القرارات التي تنوي وزارة العمل إصدارها في سبيل تنظيم سوق العمل في المملكة. حزمة القرارات الجديدة شكّلت صدمة للقطاع الخاص، لأن بعضها يُشكِّل عبئًا جديدًا على أصحاب الشركات والمؤسسات، ويترتب عليه أضرارٌ للاقتصاد بصفة عامة.

عندما بدأت الوزارة في حملة التصحيح رحّب بها الكثيرون، من بينهم هذا القلم؛ حرصًا على المصلحة العامة. ولا أحد ينكر أن ما قامت به وزارتا الداخلية والعمل من حملات، واستبعاد أعداد كبير غير نظامية من سوق العمل حقق نتائج ملموسة تُشكر عليها كل الإدارات المعنية.

القرارات الجديدة تبدو أكثر تعقيدًا وأبلغ آثارًا من سابقاتها، لأنها تتعلّق بأمور ينبغي دراستها قانونيًّا من جميع الجوانب قبل أن تصبح أنظمة رسمية يصعب التراجع عنها.

فقد ذكر أحد الحضور في ورشة العمل التي لم يحضرها -مع الأسف- مندوب من الوزارة، بأن الأنظمة مستقاة من أنظمة دول أخرى مثل أستراليا على سبيل المثال، وهنا تكمن المشكلة عندما يتم تبني تنظيمات جديدة على عجالة بدون إعطاء فرصة لكل المعنيين لفهمها واستيعابها، وحشد التعاون من أجل تطبيقها.

المؤسسات الصغيرة تُشكِّل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد في العالم، لأنها تحوز على أكبر عدد من الوظائف، وهي المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي.. فبعضها ينمو ويكبر مع مرور الزمن، ويصبح من الشركات العملاقة، والأمثلة على ذلك كثيرة. كالراجحي وعبداللطيف جميل والعليان والقصيبي والمجدوعي... وغيرهم أمثلة حية يعرفها المجتمع بمساهماتها في سوق العمل والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

من الأمثلة التي تثير التساؤل إيقاف الخدمات عن بعض المؤسسات والشركات إذا لم تلتزم بما قررته الوزارة، وهذا شيء جيد في حالة حدوث سرقة، أو ابتزاز، أو ارتكاب جريمة، ولكنه مجحف في حق مؤسسة قد تكون المخالفة خارجة عن إرادتها، وقد يترتب على إيقاف الخدمات عنها أضرار مادية ومعنوية.

أيضًا، كيفية التعامل مع أسر العمالة الوافدة، ومن الذي يحق له اصطحاب عائلته، وغير ذلك شأن في غاية الأهمية. وهنا يجب أن نتنبّه للآثار التي قد يحدثها القرار المقترح من النواحي الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

أيضًا، برنامج حافز الذي يُقدِّم إعانة للباحث عن عمل لم يُشكِّل حلاً كافيًا، والبديل أن نترك سوق العمل يتعامل مع طالب العمل بطرق عقلانية تُحقِّق الفائدة للعامل ولصاحب العمل، لأن الذي لا يرغب العمل لن يستمر مهما أغريته بالمحفزات. والتاجر الذي لا يريد توظيف عمالة سعودية سيجد ما يُبرِّر له ذلك من الأعذار إذا أراد.

هناك أيضًا كثرة الرسوم التي أثقلت كاهل التاجر والمواطن، ويترتب عليها زيادة في الأسعار وتكلفة الخدمات، والمواطن هو الذي سيدفع الثمن.

الحِرف الصغيرة مثل الحدادة والنجارة وصيد الأسماك وغيرها تحتاج لمعالجة خاصة ومتأنية، وعدم الضغط على تلك المؤسسات بشكل يُخرج الكثيرين من سوق العمل، حيث إن ذلك يُشكِّل عقابًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.

معادلات احتساب النقاط فيها الإيجابي والسلبي، وينبغي التأكد بأنها لن تُحدث لنا إشكاليات لا نستطيع تصحيحها في المستقبل.

هذا طرح عام لا يُقدِّم حلولاً كما تتمنّى الوزارة، لأن الدخول في التفاصيل قد لا يخدم الهدف الذي نسعى إليه من خلال هذا المقال.. والحل من وجهة نظري يكمن في التأنّي، ودراسة الأنظمة بدقة من قبل متخصصين من القطاعين العام والخاص، ومراجعتها وإخضاعها للمقارنة بالمثل في بيئات عمل قريبة من سوق العمل السعودي، لتجنّب الصدمات القوية في الوقت الراهن المُحمَّل بمعاناة بعض الشركات والمؤسسات من الظروف الاقتصادية السائدة.

وأختم بالقول: إنني أكن كل الاحترام والتقدير لمعالي وزير العمل، وأشكره ومنسوبي الوزارة على كل جهد يقومون به لتصحيح أوضاع سوق العمل. وفي نفس الوقت أناشد معاليه بالتأني، وعدم إيقاف الخدمات عن الشركات والمؤسسات حتى يتم التوصل لحلول مرضية تخدم الاقتصاد الوطني. وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليكون في صف الوزارة، ويتعاون في تطبيق الأنظمة السليمة كما ينبغي.. والله من وراء القصد.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية.