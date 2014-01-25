دبي تحتاج استثمارات بـ43 مليار دولار لاستضافة إكسبو

تتجه الاستثمارات في مشروعات توسعة المطارات في منطقة الخليج العربي لطفرة نمو هائلة، في ظل اختيار دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020، الذي يعد ثالث أكبر حدث في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم، واستعداداً لاستضافة الحدث، تكثف دبي مساعيها لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها ومرافقها، مما يفتح الباب أمام فرص هائلة للنمو أمام صناعة الطيران العالمية.

ووفقاً لصحيفة الرياض، فمن المتوقع أن تستثمر دبي 8.1 مليار دولار لاستضافة معرض إكسبو 2020، ويقدر بنك "اتش اس بي سي" إجمالي الاستثمارات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص بنحو 18.3 مليار دولار، فيما يقدر "دويتشه بنك" حجم الاستثمارات المطلوب تنفيذها في مشاريع البنية التحتية بنحو 43 مليار دولار للتحضير لاستضافة الحدث.

ويشكل قطاع الطيران واحدا من أهم روافد نمو الاقتصاد الإماراتي، حيث تصل مساهمته إلى ما يعادل 145 مليار درهم بنسبة 14.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات: "التكلفة المطلوبة لن تكون مشكلة، لأنها تبدو بديهية ومستندة إلى منطق اقتصادي، واستضافة دبي للحدث العالمي لا تفتح الباب فقط أمام العديد من الفرص، ولكنها تترك ميراثا دائماً، ليس لدبي والإمارات فقط، وإنما للاقتصاد والمنطقة بشكل عام".

ويقف مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، وهو ثاني مطار في دبي، والذي يستوعب 160 مليون مسافر عند اكتماله، في مقدمة مشاريع التطوير المرشحة لتسارع وتيرة تنفيذها بصورة جذرية، بحكم كون المطارات، الملمح الأبرز في مشهد التنمية الذي يلوح في الأفق.

وتتوقع خطة 2020 الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة مطارات دبي أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار دبي إلى 90 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2018، ويجري العمل حاليا على قدم وساق في مبني رابع للركاب، بعد أن وصلت الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الذي يعد ثاني أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين إلى 75 مليون مسافر سنويا.

وتقوم مؤسسة مطارات دبي بتنفيذ برنامج للتوسعات بقيمة 28.8 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي من 75 مليون مسافر سنويا إلى 90 مليون مسافر بحلول عام 2018، فيما يصل حجم الاستثمارات التي تعتزم دبي ضخها في مشروع مطار آل مكتوم 33 مليار دولار عند اكتمال المشروع، ومع بدء العد التنازلي لاستضافة معرض اكسبو 2020، فإن مطار آل مكتوم القريب من موقع استضافة الحدث العالمي، مرشح للاستحواذ على مخصصات أكبر من ميزانية التطوير.