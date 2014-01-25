دراسة: 40% من السعوديين يفضلون العمل من المنزل

أظهرت دراسة حديثة، أن نحو 40 في المائة من السعوديين يفضلون العمل من المنزل من يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيا على العمل لمدة أسبوع كامل في المكتب، وإن كان ذلك سيكبدهم نقصا بنحو عشرة في المائة من الراتب، بينما يرى 34 في المائة منهم أن فكرة دفع بدل استخدام للهواتف الذكية هو أمر أفضل من زيادة رواتبهم بنسبة خمسة في المائة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة أوروبا نيتوركس، واستغرقت نحو شهرين عن بلوغ السعودية المرتبة الثانية عالميا، فيما يتعلق بملكية المنتجات النقالة بعد الإمارات، مقارنة بغيرها من المناطق في جميع أنحاء العالم؛ إذ يمتلك كل فرد من نسبة 82 في المائة من المشاركين من السعودية ثلاثة أجهزة وأكثر من الأجهزة النقالة المتصلة.

من جهته، قال أسامة الحاج عيسى، مدير الشركاء والتوزيع في الشرق الأوسط وتركيا، إن الدراسة أجرتها شركته على نحو خمسة آلاف شخص من السعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا والدول الإسكندنافية وبريطانيا وأميركا.

وبسؤاله عن نتائج الدراسة في تفضيل السعوديين للعمل من المنزل، أوضح عيسى أن الإنسان يحب أن ينظم وقته بنفسه، بدلا من أن يتحكم به الآخرون، والشخص المحترف الذي يعمل بشكل جاد يستطيع تنظيم وقته حسبما يناسبه، سواء كان يعمل من المنزل أو من المكتب أو أن عمله يتطلب كثرة السفر، بحيث يعمل في الطائرة أو الفندق، وهذا يعني أن إنتاجيته ستصبح أكبر، خصوصا أن التقنية اليوم أصبحت تسمح بهذا.

وأكد عيسى أن هذا التوجه سيتزايد خلال السنوات المقبلة في الدول العربية بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتناسب مع البيئة العربية بشكل كبير، بالنظر إلى خصوصية بعض الفئات، وتحديدا بالنسبة لعمل المرأة.

وعودة لنتائج الدراسة، فإنها أظهرت مفهوما جديدا ليوم العمل، إذ يعتقد نحو ستة من بين كل عشرة مشاركين (أي ما نسبته 59 في المائة) أنهم يعملون بأعلى درجة من الكفاءة في ساعات العمل ما قبل التاسعة صباحا أو ساعات العمل ما بعد السادسة مساء، وذلك بدلا من ساعات العمل التقليدية.

وأفصح 48 في المائة منهم أنهم يعملون على نحو أكثر كفاءة حين يعملون من منازلهم.

وأظهرت الدراسة أن ثلثي السعوديين المشاركين (66 في المائة) يريدون أن تكون سياراتهم متصلة بشبكة الإنترنت، ليس ذلك فقط، حيث أبدى 35 في المائة رغبتهم بأن تكون الملابس أو الأحذية أو أدوات المطبخ (مثل المواقد والثلاجات) هي الأخرى متصلة بالإنترنت خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعكس حالة من الشغف الكبير التي أصبح يعيشها السعوديون تجاه تقنية الإنترنت.

وكشفت الدراسة كذلك أن نصف المشاركين السعوديين (51 في المائة) يفضلون أن تتاح لهم القدرة على إحضار أجهزتهم الخاصة إلى مواقع العمل على أن تكون لديهم مكاتب ذات نوافذ، كما يفضل 62 في المائة منهم أن تدفع شركاتهم مقابل الأجهزة التي يختارونها للعمل بدلا من توفير وجبات الغذاء لهم. في حين يتوقع أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (55 في المائة) أن يزيد عدد ساعات العمل عن بعد في الأشهر الـ12 القادمة.