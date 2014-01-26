توقعات بنمو مطرد للتجارة الإلكترونية بالخليج في 2015

تشهد التجارة الإلكترونية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً مضطرداً مع تنامي استخدام الإنترنت في المنطقة بنسبة 1500% خلال العقد الأخير. وتشير البيانات إلى أن المتسوقين بدول مجلس التعاون أنفقوا 3.2 مليار دولار من خلال الشراء عبر الإنترنت عام 2012.

ومن المتوقع تنامي التجارة الإلكترونية في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.8%.

كما يتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية بالمنطقة مبيعات بقيمة 15 مليار دولار بحلول العام 2015، وفق بحث أجرته شركة نيلسن لصالح موقع تجوري دوت كوم في دبي عام 2011.

ويقدر عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات بنحو ثلاثة ملايين نسمة، تمثل نسبة 30% من إجمالي السكان، ما يعني أن التجارة الإلكترونية تتوسع بشدة وبوتيرة سريعة يتوقع لها مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد شرف رئيس مجلس إدارة موقع "تجوري.كوم" المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن إمارة دبي أثبتت أنها قادرة على مواكبة النمو العالمي ونجحت في الوصول إلى موقع تنافسي في الأسواق العالمية خاصة بعد فوزها المستحق باستضافة معرض إكسبو 2020.

وأكد أن النمو المطرد الذي شهدته الإمارة في قطاع التجزئة بشقيه الاعتيادي والإلكتروني دليل آخر على نجاحها في الوصول إلى مصاف المدن العالمية. وأشار إلى أن دبي من أهم وجهات التسوق في المنطقة بشكل عام، ولعبت دوراً غاية في الأهمية في تنمية وتطوير قطاع التسوق الإلكتروني.

وقال إن الإحصائيات تشير إلى أن سكان المنطقة أنفقوا في عام 2012 ما يزيد على 3,2 مليار دولار على التسوق الإلكتروني.

وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية يشهد نمواً سنوياً بنسبة 30%، لكنها في الغالب كانت تعتمد على بيع الخدمات بأسعار مخفضة والمنتجات من مواسم سابقة يتم شحنها من خارج المنطقة لتباع بأسعار مخفضة أيضا.

وقال إن "تجوري" يضم أكثر من 125 متجراً و350 علامة تجارية، ويعرض على صفحاته أكثر من 14 ألف منتج، ويوفر خدمة التوصيل إلى حوالى 180 بلداً حول العالم، ويعمل على التوسع أكثر خلال العام الحالي بعد أن بلغ عدد زائريه حتى الآن 3.4 مليون زائر.

وأوضح أن الموقع يحفظ حقوق المستهلك ويؤمن عملية شراء آمنة له عبر تقنية "دي 3"، كما أن بإمكان المتسوقين الاستمتاع بتوصيل سريع إلى المنازل وسياسة سهلة لإعادة المشتريات. وأكد أن الموقع يخصص فريق دعم خاص لكل تاجر أو علامة تجارية مع خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، كما يسمح للتجار والعلامات التجارية ببيع منتجاتهم عبر الموقع خلال 2 إلى 4 أسابيع على الأكثر بأقل مجهود وتكلفة.