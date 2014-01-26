"المياه" السعودية تطلق حزمة مشاريع بـ26 مليار ريال

كشفت شركة المياه الوطنية السعودية أن إجمالي حزمة المشاريع الجاري تنفيذها وطرحها وترسيتها لتطوير الخدمات والبنى التحتية لقطاع المياه والمعالجة البيئية في المدن التابعة لها (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف)، تبلغ 453 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 26 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن أبرز تلك المشاريع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان ومواكبة الطلب على المياه وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، ومن أهم تلك المشاريع تنفيذ خزانات مياه استراتيجية وتنفيذ وتأهيل محطة رفع ومعالجة وخطوط نقل وشبكات رئيسية وفرعية وزيادة نسب التغطية للتوصيلات المنزلية للمياه والخدمات البيئية.

وبينت الشركة أن المشاريع التي تنفذها حالياً في المدن التابعة لها تبلغ 324 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 19.8 مليار ريال فيما بلغت المشاريع التي تم ترسيتها وتوقيع عقودها خلال العام 2013مأكثر من 3.5 مليار ريال، موضحة بأن عدد المشاريع الجاري العمل على طرحها وترسيتها بلغ 131 مشروعاً بتكلفة مالية بلغت أكثر من 6.4 مليار ريال.

وأضافت الشركة بأن خطتها الإستراتيجية التي وضعتها لطرح حزمة جديدة من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية لبيئية للمدن التابعة لها والتي تتواكب مع الاحتياج الحالي، مبينه بأنها ستعمل على وضع أولوية للمشاريع التي ستطرحها خلال العام 2014 بما يتوافق مع الميزانيات المالية المعتمدة.

يذكر أن شركة المياه الوطنية تعمل وفق إجراءاتها التنظيمية في طرح المشاريع ضمن منافسة عامة على المستوى المحلي والعالمي بهدف توطين التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، حيث وضعت آليات تضمن تأهيل المقاولين وفق أفضل المعايير العالمية، بما يحقق أفضل معايير الأداء والجودة بمشاريع قطاع المياه والخدمات البيئية.