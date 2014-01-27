إطلاق مشاريع صحية بـ3.7 مليار ريال في السعودية

وقع وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 26 عقدًا من مجموعة عقود المشاريع الصحية التي شملت عددًا من مناطق المملكة وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.687 مليار ريال.

ويأتي توقيع هذه العقود إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين واستثمارًا للدعم الذي يحظى به القطاع الصحي.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذه العقود تمثل مجموعة من العقود التي وقعتها وزارة الصحة والتي تأتي استكمالًا للمشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتأمين المستلزمات الطبية والأدوية والتغذية وغيرها في مختلف المرافق الصحية المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تحرص على تطوير خدماتها والارتقاء بمشاريعها الصحية لتتناسب مع خطتها الإستراتيجية، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، والذي يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية، وسهولة الوصول إليها والحصول عليها.

يذكر أن العقود تشمل توقيع عقد الغازات الطبية بتكلفة إجمالية 86.980 مليون ريال، وتوقيع عقد التغذية المطهية لمستشفيات الملك فهد المركزي بمنطقة جازان بتكلفة إجمالية 77.6 مليون ريال.

وتضمنت العقود توقيع 24 عقد منافسات الأدوية خليج ونوبكو والأمصال واللقاحات بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار ريال.