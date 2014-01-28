اقتصاد بريطانيا ينمو في يناير بأسرع معدل له منذ 2007

قال اتحاد الصناعة البريطاني إن الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة نما في يناير بأسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2007، مما يشير إلى استمرار قوة الانتعاش في العام الجديد.

وارتفع مؤشر مجمع جديد للاتحاد لقياس نمو الناتج الاقتصادي إلى +30 في الأشهر الثلاثة حتى يناير من +26 في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني التي ستصدر الساعة 0930 بتوقيت جرينتش أن النمو الاقتصادي الفصلي تباطأ بشكل طفيف في نهاية 2013. وشهدت بريطانيا العام الماضي واحدا من أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا زاد بنسبة 0.7 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 مقارنة مع 0.8 بالمئة في الربع الثالث. لكن النمو على أساس سنوي من المتوقع أن يبلغ 2.8 بالمئة في الربع الرابع ارتفاعا من 1.9 بالمئة في الربع الثالث.

وفي نوفمبر توقع بنك انجلترا المركزي نموا قدره 0.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 ليصل النمو للعام بأكمله إلى 1.6 بالمئة ارتفاعا من توقعاته في أغسطس البالغة 1.4 بالمئة.