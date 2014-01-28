مصر توقف تصدير الغاز للأردن بعد التفجير الـ19 بسيناء

أعلنت وزارة البترول المصرية، أنه تقرر وقف خط تصدير الغاز للأردن، وأن إمدادات الغاز لمدينتي طابا وشرم الشيخ قد انقطعت تماماً عقب قيام إرهابيين بوضع متفجرات في إحدى غرف بلوك التحكم لخط الغاز بوسط سيناء.

وقال رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، المهندس كارم محمود، إن الانفجار أدى إلى اتخاذ الشركة قراراً بوقف تصدير الغاز للأردن، خاصة بعد تعطل الخط، إضافة إلى ذلك توقف إمداد مدينتي طابا وشرم الشيخ بالغاز.

ولم تحدد الشركة حتى الآن وقتاً لإصلاح ما خلفه الانفجار الذي يعد التاسع عشر في سلسلة تفجيرات خط الغاز، لكن العاملين بالشركة قاموا على الفور بإغلاق محابس الغاز قبل موقع التفجير وحصر منطقة الاشتعال، وتم السيطرة على الحريق لحين انتهاء تدفق الغاز الموجود بالخط وإخطار جهات التحقيق التي ستقوم بمعاينة الموقع، وعقب استلامه وتحديد التلفيات سيتم البدء في إصلاحه.

وقالت مصادر بوزارة البترول إن الشركة تنتظر جهات التحقيق التي ربما تبدأ معاينة موقع الانفجار اليوم، وإنه لا يمكن تقدير الخسائر الناجمة عن الانفجار إلا بعد استلام الموقع وتحديد حجم التلفيات والأضرار التي أصابت الخط.

وفجر مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي المصري للأردن جنوب مدينة العريش في شمال سيناء المضطربة في ثالث تفجير في أقل من شهر، ذلك حسبما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين فجروا ليل الاثنين الثلاثاء خط الغاز المصري المؤدي للأردن في منطقة المقتضبة جنوب مدينة العريش شمال سيناء.

وقبل أيام فجر مسلحون خط الغاز الطبيعي المؤدي لمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وهو خط محلي وليس مخصصاً للتصدير. وفي اليوم الأخير من العام الماضي، قام متمردون بتفجير خط أنابيب الغاز في منطقة صناعية في شبه جزيرة سيناء، من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع العام 2011. وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن بعد ازدياد الهجمات على خطوط الأنابيب في سيناء.

يُذكر أن اتفاق تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن عام 2004 ولمدة 15 سنة، يقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعبة يومياً.

وكانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن، تقلّبت بفعل الاعتداءات على الخط الناقل للغاز إلى الأردن، (15 مرة في سنتين)، ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل، وشراء الطاقة الكهربائية، من خلال مشروع الربط العربي، ما رفع كلفة التوليد، وحمّل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بنحو 5 ملايين دولار يومياً.

وعدّلت مصر الاتفاق مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ يناير 2012، على أن يُعدّل سعر الغاز المُصدر بعد ذلك كل سنتين، وفق القواعد المعمول بها في السوق العالمية.