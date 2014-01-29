السعوديات يستحوذن على 38% من وظائف القطاع الحكومي

كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن 38% من الوظائف الحكومية تستحوذ عليها النساء، مؤكدة أن عدد العاملين في الدولة بلغ 1.2 مليون موظف وموظفة.

وقال تقرير صادر عن الوزارة نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، إن نحو 38.33% من وظائف الدولة من نصيب النساء مقابل ما نسبته 61.67% من الرجال وذلك حسب النشرة الإحصائية الأخيرة.

وأضافت الإحصائية أن عدد العاملين في الدولة حتى الشهر الماضي "صفر" بلغ 1.2 مليون موظف ومستخدم، وبلغ عدد العاملين في الوظائف الصحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي من الاجانب 73827 بزيادة عن شهر محرم قرابة 200 موظف أجنبي.

وأشارت الى أنه في مدينة الرياض فقط تجاوزت تعيينات النساء أكثر من الرجال بالوظائف التعليمية وغير التعليمية، وذلك في خلال عام 1434 هـ، حيث بلغ عدد النساء الآتي تمت مطابقة بياناتهم على الوظائف التعليمية وقبولهم 2134 والرجال 1629، والوظائف غير التعليمية كانت النساء قد بلغن 2094 والرجال 996.

وخلال شهر محرم الماضي تم ترقية 329 موظفاً من الرجال والنساء إلى مراتب مختلفة إلا أن أعداد المترقين من الرجال سبقت النساء، حيث بلغ عدد المترقين من الرجال 323 ومن النساء 6 فقط، وقد اشتملت تلك الترقيات على المرتبات من المرتبة الثانية حتى الـ13.

وأعلنت الإحصائية أن عام 1435/1434 هـ بلغ عدد الموظفين الموافق على ابتعاثهم وتدريبهم وإيفادهم 2072 موظفاً، حيث تضمن 700 موظف مبتعث ومتدرب خارج المملكة و1300 تم إيفادهم بالداخل والتي كانت على النحو التالي.