عدد المليونيرات في لندن الأكبر على مستوى العالم

كشفت دراسة حديثة، أعدتها مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، عن تصدر العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن في العالم من حيث عدد المليونيرات بنهاية عام 2013 بنحو 339.2 ألف مليونير.

وجاءت مدينة نيويورك ثانيا بـ300.1 ألف مليونير، ثم طوكيو بـ226.5 ألف مليونير، تلتها سنغافورة في المركز الرابع بـ225 ألفا، وفي المركز الخامس هونغ كونغ بـ164.5 ألف مليونير.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية على قائمة الـ30 لأعلى المدن من حيث المليونيرات بسبع مدن، تلتها ألمانيا بثلاث مدن ثم الصين واليابان وسويسرا بمدينتين لكل منها.

وخلت قائمة الـ30 لأعلى المدن من حيث عدد المليونيرات من مدن الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين احتلت دبي المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد المليونيرات بـ26 ألف مليونير، وذلك بعد مدينة إسطنبول التركية بـ35 ألف مليونير.

وتعرف نيو وورلد ويلث المليونير بالشخص الذي يملك صافي موجودات بمليون دولار أو أكثر مع استثناء مساكنهم الشخصية.

ويأتي إعلان هذه القائمة بعد أيام من تحذير منظمة «أوكسفام» من أن سيطرة 85 ثريا في العالم على ثروات تعادل ثروة نصف سكان العالم مجتمعين، يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية، وهي دليل على اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في العالم والتي قد تتسبب في اندلاع أحداث واضطرابات اجتماعية.

وقالت المنظمة إن نصف ثروة العالم التي تبلغ 110 تريليونات دولار يتمتع بها واحد في المائة في المائة من السكان، مشيرة إلى أن أموال أكثر الناس ثراء كفيلة بالقضاء على الفقر في العالم بما يعادل أربعة أضعاف.

وأضافت أن مداخيل هؤلاء الأشخاص بلغت 240 مليار دولار في السنة الماضية. في المقابل، تعيش شريحة كبيرة من الناس حول العالم في فقر مدقع، حيث يبلغ معدل مداخيل الفرد دولارا وربعا في اليوم.