مجموعة مصرية كويتية تضخ مليار دولار خلال ‏4‏ سنوات

كشف معتز الألفي، رئيس جمعية الفرانشايز الأسبق، عن ضخ استثمارات كبيرة في مصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة‏ (2014-2017)‏ بنحو مليار دولار‏،‏ (تعادل تقريبا ‏7‏ مليارات جنيه‏).‏

وقال الألفي في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم" السعودية، إن الإعلان عن الانتخابات الرئاسية أولاً سيعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد مجدداً، خاصة أن مناخ الاستثمار شهد ظروفاً صعبة خلال السنوات الماضية بسبب عمليات الانفلات الأمني.

وأضاف أن مجموعته المشتركة بين مصريين وكويتيين تستهدف ضخ استثمارات جديدة بنحو ملياري دولار داخل وخارج مصر، فيما ستصل نسبة مصر من هذه الاستثمارات نحو 50% بنحو مليار دولار.

وأشار إلى أن الانفلات الأمني خلال السنوات الماضية أصبح عبئاً ثقيلاً على الاستثمارات القائمة، خاصة بعد لجوء العديد من المنشآت القائمة إلى الاستعانة بحراسات خاصة لتأمينها.

وأوضح أن تكلفة الحراسات الخاصة على المنشآت أدت إلى زيادة ملموسة في التكلفة النهائية للمنتج، مشيراً إلى أنها أصبحت لا تقل عن نسبة 5% وهي نسبة كبيرة جداً.

وأكد أن مصر مازالت هدفاً كبيراً للعديد من المؤسسات المالية العالمية، والتي تسعى لضخ استثمارات جديدة، لكنهم يترقبون الاستقرار السياسي والأمني، لضخ استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر لن تتوقف.