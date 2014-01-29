توجه لزيادة معاشات الضمان الاجتماعي في السعودية

يدرس مجلس الشورى السعودي مشروعاً لزيادة معاشات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وربطه بمعدلات التضخم السنوي في السعودية، في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الدخل المحدود، وإبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة.

وقالت مصادر مطلعة في مجلس الشورى لصحيفة "الاقتصادية"، إن مقدار الزيادة المتوقعة على المعاشات بعد إقرار المشروع وربطه بمعدلات التضخم ستصل إلى 100 في المائة، في الوقت الذي أكدت المصادر ذاتها قرب إقرار المشروع الذي وصل إلى مراحله النهائية بعد طرحه للمجلس منذ فترة.

من جانبه، قال الدكتور موافق الرويلي، عضو مجلس الشورى، إن المجلس وبناء على المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري، وبموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، يدرس مشروعاً لربط المعاشات بحسب معدلات التضخم السنوي سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وبين الرويلي أن التضخم في تصاعد مستمر، وإن جاء بنسب ضئيلة، إلا أن آثاره السلبية مع مضي الزمن، تؤدي إلى تناقص القوة الشرائية لذوي الدخول المحدودة، بمعنى أن ارتفاع الأسعار يتوالى سنة بعد أخرى، وخلال عشرة أعوام تكون الأسعار قد تضاعفت، بينما لم ترتفع دخول الأفراد إلا بنسب محدودة، الأمر الذي سيتسبب في أن يتخلى الذين يتقاضون أجوراً محدودة عن عدد من مشترياتهم التي ارتفعت أسعارها ولم تعد لديهم القدرة على شرائها.

وأكد أن ربط معاشات المستفيدين من الضمان ستحارب ارتفاع الأسعار المتوالي الذي يتسبب في تناقص القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ويؤدي في الوقت ذاته إلى تراجع عدد من الفئات إلى مستوى معيشي متدن.

وانتقد عضو مجلس الشورى تدني المعاشات المخصصة لمستفيدين من الضمان، مطالباً بضم المساعدات السنوية والموسمية لوكالة الضمان الاجتماعي وإضافتها إلى المعاش الضماني الشهري للمستفيد، بحيث تكون دخلاً شهرياً ثابتاً ومستمراً غير متقطع، ومرتبطا بالمواسم فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة التركيز على أبناء المناطق النائية الذين يحتاجون إلى دعم مضاعف في ضوء قلة الإمكانيات وارتفاع التكاليف عليهم للوصول إلى المدن والحصول على الفرص التعليمية والتدريبية أسوة بمن يقطن المدن.

وتضاعف الدعم الحكومي المخصص لدعم الأسر المستفيدة من الضمان تسع مرات خلال السنوات العشر الماضية فقط، حيث ارتفع من ثلاثة مليارات ريال عام 1426 إلى 27 مليار ريال للعام الحالي، في الوقت الذي قدرت فيه وكالة الضمان الزيادة على معاش الأسرة الضمانية منذ إنشاء الضمان حتى الآن بـ 1500 في المائة؛ أي تضاعف 15 ضعفاً.

وبحسب وكالة الضمان الاجتماعي، مرت إعانات الضمان (المعاشات والمساعدات) بعدة مراحل، حيث بدأ في عام 1382هـ معاش العائل بمبلغ 360 ريالاً سنوياً، وللأسرة المكونة من سبعة أفراد مبلغ 1540 ريالاً سنوياً، وفي عام 1394هـ ارتفع المعاش المخصص للأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى 5400 ريال، والعائل إلى 1080 ريالاً سنوياً، ثم صدر قرار مجلس عام 1396هـ، برفع المعاشات والمساعدات ليصل المبلغ المستحق للأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى 8100 ريال سنوياً، وللعائل مبلغ 1620 ريالاً، وفي عام 1401هـ ارتفع معاش الأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى 11340 ريالاً سنوياً، والعائل إلى 2268 ريالاً.