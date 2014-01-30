الربيعة: حملة التصحيح رفعت الأسعار.. وستعود لطبيعتها

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن التضخم الناتج عن تصحيح وضع العمالة في ارتفاع الأسعار سوف يأخذ وضعه الطبيعي وينخفض بعد وقت قصير، موضحا أن هناك تبعات حدثت نتيجة أمر التصحيح، ولكنه متفائل أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف الربيعة في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الحملة التصحيحية خطوة ممتازة يشكر القائمون عليها في وزارة العمل ووزارة الداخلية لما لها من أهمية كبرى سوف ينعس تأثيرها في القضاء على الغش والتستر"، مشيرا الى أن كثيرا من الغش يأتي من عمالة وافدة غير مصرح لها.

جاء ذلك فور إلقاء وزير التجارة محاضرة على قادة الأجهزة الحكومية ذات الأداء القوي صباح أمس في فندق كراون بلازا ضمن "البرنامج القيادي لتطوير أداء الأجهزة الحكومية HPG3 الذي انطلق السبت الماضي تحت تنظيم معهد المدينة للقيادة والريادة الذراع المعرفي لمدينة المعرفة الاقتصادية وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وشارك في "البرنامج القيادي لتطوير أداء الأجهزة الحكومية HPG3" الذي ينظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة الذراع المعرفي لمدينة المعرفة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وانطلقت فعالياته السبت الماضي وطرح معالي وزير التجارة على مدى ساعتين بحضور نحو 50 متدربا من قادة الأجهزة الحكومية مقومات النجاح في إدارة العمل الحكومي مستعرضا أربعين عنصرا لصناعة القائد الإداري المتميز.