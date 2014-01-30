الهند للسعوديين: اشتروا الذهب مباشرة دون وساطة

دعا مجلس تشجيع صادرات الألماس والمجوهرات الهندي تجار الذهب والمجوهرات السعوديين إلى التعامل مباشرة مع نظرائهم في الهند لشراء كميات الذهب والألماس التي يحتاجون إليها دون عناء استخدام طرف ثالث لهذه العملية.

وقال رئيس مجلس تشجيع صادرات الألماس والمجوهرات في الإقليم الشمالي الهندي أنيل سانكوال إن "المشكلة تكمن في أن تجار الذهب والمجوهرات السعوديين يشترون الذهب من خلال وسطاء في دبي، وما نريده هو استيراد وشراء الذهب من الهند مباشرة، ونتمنى أن يجلس المسؤولون في البلدين لبحث هذا الأمر وتسهيله، لا سيما مجلس الغرف السعودية الذي يشرف على جميع الغرف التجارية في المملكة"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

حديث سانكوال جاء على هامش لقاء نظمه مجلس تشجيع صادرات الألماس والمجوهرات في الإقليم الشمالي الهندي أمس الأول في جدة مع نخبة تجار الذهب والمجوهرات السعوديين.

ووجه أنيل سؤالاً مباشر للتجار السعوديين "لماذا تذهبون إلى وسطاء في دبي لشراء الذهب الهندي، ولا تأتون إلينا مباشرة وتصبح علاقة بيع وشراء مباشرة معنا؟".

وأضاف "نصدر نحو 24%، من صادرات الذهب الهندي إلى الخليج، وتعد السعودية رابع أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة إلى الصادرات الهندية، كما تعد الهند خامس أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة إلى صادرات السعودية".

وقال قنصل عام الهند في جدة أحمد قدواني "بالنسبة لنا في القنصلية العامة للهند نلتزم بتسهيل كافة إجراءات وتأشيرات سيدات ورجال الأعمال السعوديين الراغبين في حضور معرض الذهب والمجوهرات وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم".