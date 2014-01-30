منتدى جدة الاقتصادي يناقش قضايا فرص العمل للشباب

يناقش منتدى جدة الاقتصادي 2014 في نسخته الرابعة عشرة، تحت شعار "الإنماء من خلال الشباب" السياسات الاقتصادية الرامية إلى القضاء على البطالة لدى الشباب، من خلال جلسات يشارك بها العديد من الشخصيات السعودية والعالمية.

ويستعرض المنتدى، الذي يقام برعاية أمير مكة المكرمة، الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، الخطط والدراسات التي تستهدف مواجهات التحديات المتصلة بالبطالة، وأبرزها آليات استدامة مئات الآلاف من فرص العمل المطلوب توفيرها سنوياً في المملكة ودول الخليج العربي.

ويبحث المنتدى الذي سينطلق في شهر مارس المقبل، في سبل إيجاد النمو الاقتصادي المستدام، مع التعمّق في قطاعين محددين هما السياحة من جهة، والنقل من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على فئة الشباب كمحور رئيسي للمنتدى.

وسيركز المنتدى في نسخته الجديدة على عوامل تمكين إيجاد الوظائف من جهة الطلب في يومه الأول, بينما يركز في اليوم الثاني على عوامل تمكين تطوير الموارد البشرية من جهة العرض، وستوزع الجلسات على عدة محاور، من أبرزها الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل، وتمكين إنشاء الروابط بين المستثمرين وقطاع الأعمال، وتشجيع روّاد الأعمال الشباب.

يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي يعقد كل عام في محافظة جدة لمناقشة القضايا الاقتصادية في العالم والشرق الأوسط، وانطلق للمرة الأولى في العام 2000 تحت عنوان "نمو ثابت في اقتصاد عالمي".