يلين بعد اليمين.. أول امرأة تقود "المركزي" الأميركي

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن جانيت يلين - أول امرأة ترأس البنك المركزي الأميركي منذ انشائه قبل 100 عام - ستباشر مهام منصبها الجديد بدءا من يوم السبت وستؤدي اليمين رسميا يوم الاثنين.

وتبدأ يلين (67 عاما) رئاستها بينما يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي قدما في انهاء اجراءاته التي لم يسبق لها مثيل لتعزيز الاقتصاد الأميركي.

وقال مجلس الاحتياطي إن يلين ستؤدي اليمين الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) في الثالث من فبراير. وسيكون لها السلطة الكاملة كرئيس للبنك المركزي ابتداء من يوم السبت وحتى حفل اداء اليمين. وستخلف بن برنانكي الذي تنتهي فترة رئاسته الثانية اليوم الجمعة.

وستكون يلين واحدة بين عدد قليل من النساء يرأسن بنوكا مركزية حول العالم. وستتمثل مهمتها الاساسية في قيادة البنك المركزي الأميركي لإنهاء إجراءات التحفيز غير العادية بدءا بمزيد من التقليص لبرنامجه الضخم لمشتريات السندات وتقرير موعد لرفع اسعار الفائدة.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي بالفعل خفضا قدره 20 مليار دولار لمشترياته الشهرية من الاصول ومن المتوقع ان ينهي البرنامج بشكل كامل بحلول نهاية العام.

وقال مجلس الاحتياطي ان يلين ستواصل القيام بدورها الحالي كنائبة لرئيس المجلس اثناء عطلة نهاية الاسبوع لكنها سيكون لها سلطة ممارسة جميع واجبات الرئيس.

ورشح الرئيس باراك اوباما في وقت سابق هذا الشهر ستانلي فيشر رئيس بنك اسرائيل المركزي السابق لخلافة يلين في منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. والي أن يصدق مجلس الشيوخ على تعيينه سيبقى المنصب شاغرا بشكل مؤقت.