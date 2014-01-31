61 % من العاملين بوظائف الحكومة السعودية من الرجال

ذكرت إحصائية حكومية في السعودية أن عدد العاملين في الدولة حتى 29/2/1435 (1.219.771) موظفاً ومستخدماً يشكل الرجال نسبة 61.43% والنساء 38.57%، بحسب صحيفة "الرياض".

وكشفت وزارة الخدمة المدنية في نشرتها الإحصائية الشهرية عن أن عدد غير السعوديين بلغ (73.978) معظمهم يشغلون وظائف صحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي، في حين بلغ عدد من تم تعيينهم خلال الفترة من 1/ 1/ 1435 حتى 29/ 02/ 1435 (775) موظفاً ومستخدماً في حين ترك الخدمة خلال نفس الفترة (2.422) موظفاً ومستخدماً.

وكشفت النشرة الإحصائية في الوقت ذاته عن عدد من تم توظيفهم عن طريق الوزارة خلال نفس الفترة حيث بلغ عددهم ( 1.563) مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات والدراسات العليا والمعاهد والكليات دون الجامعية، أما من تم ترقيتهم في الفترة من 1/ 1/ 1435 حتى 29/ 2/ 1435 ترقية ( 3.409) موظفين من الرجال والنساء إلى مراتب مختلفة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد من وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية خلال الفترة من 1/ 01/ 1435 حتى 29/ 2/ 1435 على تدريب وابتعاث وإيفاد بلغ (795) موظفاً، منهم (89) موظفاً وموظفة تم ابتعاثهم للحصول على الدرجات الجامعية والعليا المختلفة، (63%) منهم للحصول على درجة الماجستير و(13.5%) لكلٍ من درجتي الدكتوراة والبكالوريوس، و(10%) لباقي الدرجات، كما بلغ عدد من تم تدريبهم خارج المملكة في العديد من المجالات من أبرزها في مجال اللغات والإدارية المالية والحاسب الآلي (195) موظفاً وموظفة، أما من تم إيفادهم للدراسة بالداخل فبلغ عددهم (511) موظفاً وموظفة.