خطة للقفز بالاستثمارات السعودية المصرية 20% في 2014

توقع مسؤول في السفارة المصرية بالرياض نمو حجم الاستثمارات السعودية المصرية، البالغ نحو 29.63 مليار ريال بما يعادل 7.9 مليار دولار، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، العام المقبل، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وكشف المستشار التجاري في السفارة المصرية أحمد زكي عن تأكيد الزيارة المرتقبة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، للسعودية الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنها ستعزز هذا الاتجاه فضلا عن الاتجاه السياسي للبلدين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من أربعة مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار قبل نهاية عام 2014، مبينا أن مصر موعودة بنمو في حجم الاستثمارات المشتركة، في ظل الاستقرار الأمني الذي تعززه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري في بلاده.

وفي هذا الصدد أوضح اقتصاديون أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري للسعودية ستنعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

من جهته توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن ترجمة الزيارة المرتقبة على أرض الواقع مستقبلا، ومشيرا إلى أن ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين السعوديين لزيادة أعمالهم خلال الفترة المقبلة.

أما عضو مجلس الغرف السعودية عبد الله المليحي، فيرى أن هذه الزيارة لها ما بعدها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، متوقعا زيادة الاستثمارات المشتركة بنسبة لا تقل عن 10%، العام المقبل.