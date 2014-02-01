السعودية.. 14 شرطا للحصول على إعانة "حافز صعوبات"

قال مصدر مطلع في وزارة العمل السعودية لصحيفة "الاقتصادية" إن اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر الهجري القادم- بعد 30 يوما من الآن- حددت 14 شرطاً للحصول على الإعانة التي ستصرف للمستفيد لمدة 12 شهراً هجرياً وبنسب مختلفة.

وقال: "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم.

وأشار إلى أن مقدار المخصص المالي ومدته تحدد وتصرف وفقاً للتالي: مبلغ 1500 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية على طلب المتقدم، مبلغ 1250 ريالا شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء الأربعة أشهر الأولى، مبلغ 1000 ريال شهرياً لمدة الأربعة أشهر الهجرية الثالثة من السنة للمخصص المالي.

وأبان أن للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصاً في البحث عن عمل، حيث يتم تحديد مقدار تلك المكافأة ونوعها ومدتها وشروط استحقاقها بقرار من الصندوق الذي سيمولها من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي.

وعن شروط استحقاق المخصص المالي، قال المصدر: "يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص أن يكون سعودياً أو أبناً لامرأة سعودية متزوجة من غير سعودي، أن يكون مقيماً إقامة دائمة في السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه ما لم يكن موجوداً في خارجها لأغراض الدراسة بموجب شهادة معترف بها أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة".

وتابع: "من الشروط كذلك ألا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد عن 60 سنة، ألا يكون موظفا أو عاملا في القطاع العام أو الخاص، أن يكون قادراً على العمل، ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل، ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، ألا يكون لديه نشاط تجاري، وليس له دخل ثابت يعادل المخصص المالي للإعانة، وألا يكون مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو مستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب، وأن يكون قد أكمل مدة صرف إعانة البحث عن عمل ما لم تكن قد أوقفت عنه بسبب تجاوزه سن 35 عاماً".