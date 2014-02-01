148 مليار ريال تحويلات الوافدين خارج السعودية بـ2013

ارتفع إجمالي التحويلات المالية الشخصية من السعودية إلى الخارج إلى أعلى مستوى له خلال 20 عاماً، وتحديداً منذ عام 1994، ميلادي حتى عام 2013، حيث بلغ نحو 226.6 مليار ريال، مقارنة بـ 194.5 مليار ريال في 2012، بارتفاع نسبته 16.5%.

وقالت صحيفة "الاقتصادية"، السعودية إن التحويلات الشخصية إلى الخارج من غير السعوديين، ارتفعت بنسبة 18%، العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 148 مليار ريال، مقارنة بـ125.2 مليار ريال في 2012، بنمو اقتربت نسبته من 18%.

كما ارتفعت التحويلات الشخصية من السعوديين 13.5%، حيث بلغت 78.6 مليار ريال، مقارنة بـ 69.2 مليار ريال في 2012.

وتزامن ارتفاع التحويلات الشخصية مع ارتفاع واردات السعودية، ويقصد بها الواردات السلعية والخدمية، حيث بلغت قيمتها العام الماضي نحو 841 مليار ريال، مقارنة بـ807 مليارات ريال في 2012، بارتفاع نسبته 4%.

من جهة أخرى، بلغ عدد العمالة الأجنبية في السعودية، نحو ستة ملايين مشتغل، وذلك وفقا لبيانات وزارة العمل، أما المشتغلون السعوديون فبلغ عددهم نحو 4.6 مليون مشتغل.