3.7 مليار دولار استثمارات النساء الصناعية بالسعودية

أكدت مشرفات مركز التأهيل والتدريب في مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، أن حجم الاستثمار الصناعي في السعودية إجمالا يصل إلى ما يقارب 92 مليار دولار، فيما نسبة الاستثمار النسائي في هذا القطاع محدودة جدا حيث لا تتجاوز 4% من الحجم الكلي، بما يعادل 3.68 مليار دولار.

وأوضحن أن دورات وورش التدريب الصناعي المنفذة في المركز تخرِّج إلى سوق العمل سنويا أكثر من 60 فتاة مؤهلة، ويتم التخطيط الآن لزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب وتأهيل كوادر نسائية للعمل في المدن الصناعية النسائية، وفي مقدمتها المدينة الصناعية النسائية الأولى في الأحساء، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية.

وقالت شيخة بن عفيف مسؤولة التدريب بمركز التدريب والتأهيل أن المركز يعمل سنويا على وضع خطة بشأن التوسع في التدريب الصناعي، حيث يعقد سنويا نحو 6 ورش عمل مع دورات تدريبية، مدة كل ورشة أربعة شهور، بحيث تتمكن المستفيدة من التعرف على كيفية العمل في المصانع، كمعرفة الرموز وعلامات التشغيل، وكل ما يتعلق بالعملية الصناعية إدارة خطوط الإنتاج.