صندوق هدف ينهي استعدادات بدء التسجيل بـ"حافز صعوبات"

قال وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، إن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أكمل استعداداته لبدء تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية

وأكَّدَ فقيه أنّ التسجيل في البرنامج سيبدأ مطلع هذا الأسبوع بعد أن استطاع "هدف" أن ينجز كافة المتطلبات التقنية والمعلوماتية اللازمة للتسجيل قبل المدة المحددة بشهر حيث إنّ المُدة قد حددت بـ90 يوما من إصدار قرار مجلس الوزراء والإعلان الرسمي عنه، مشيرا إلى أن فتح باب التسجيل قبل انتهاء الـ90 يوما يأتي حرصا من الصندوق على تقليص مدة الانتظار أمام الراغبين بالاستفادة من البرنامج ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جهة أخرى، أكد وزير العمل أن دعم حافز "البحث عن عمل" أو حافز "صعوبة الحصول على عمل" لا يقتصر على تقديم مخصصٍ مالي لفترة زمنية فقط، بل يقدم خدمات التدريب والتوظيف عنْ طريق قنوات برنامج "طاقات"، حيث يقوم البرنامج بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامج حافز مع منشآت القطاع الخاص الراغبة في التوطين، ويطرح برنامج "طاقات" شواغر وظيفية متنوعة في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص بجميعِ مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

ودعا فقيه الراغبين بالاستفادة مِنْ خدمات برنامج حافز "صعوبة الحصول على عمل" بالتسجيل في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية لحافز، وذلك بدايةً مِنْ هذا الأسبوع؛ مؤكدا أن تفاصيل التسجيل وشروطه موضحة على الموقع الإلكتروني للبرنامج.