مليارا ريال إنفاق سنوي على لوازم الرحلات بالسعودية

ارتفع حجم مبيعات لوازم الرحلات في السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية، بحيث وصلت قيمة إجمالي المبيعات إلى ملياري ريال، بنمو يقدر بـ20%.

وقال عبد الرحمن السنيدي أحد المستثمرين في لوازم الرحلات إن حجم الاستثمار في القطاع ينمو بمقدار 20%، مشيرا إلى أن حجم المبيعات في سوق الرحلات يصل إلى نحو ملياري ريال سنويا.

ووصف قطاع لوازم الرحلات بـ "الناشئ" في السعودية، لافتا إلى أن عمره لا يتجاوز عشر سنوات، إلا أنه استطاع أن يقفز خلالها قفزات كبيرة انطلقت من مبيعات لا تتجاوز 200 مليون ريال إلى أن وصلت نحو ملياري ريال سنويا، كما توسع الاستثمار وتعددت الجهات المستثمرة لتصل إلى أكثر من 400 جهة تستثمر في مجال الرحلات، خاصة البرية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضح السنيدي أن حجم المبيعات يرتفع في الشتاء وتحديدا لمدة خمسة أشهر، بدءا من ديسمبر وحتى نهاية أبريل، لتبدأ رحلات الصيف، التي تعد الأقل في المبيعات من الشتاء، نظرا لحرارة الأجواء في الخليج العربي.

وأضاف "هناك بعض المواقع التي يبحث عنها محبو الرحلات والعائلات الخليجية كالمصايف الجنوبية في السعودية وبعض أجزاء من عمان، إضافة لسواحل البحر الأحمر في تبوك"، مؤكدا أن السوق تتوسع، مدللا بتطور الاستثمار في القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار السنيدي الى أن هناك تغيرات طرأت على بعض الأدوات المستخدمة في الرحلات وتجهيز السيارات، ضاربا المثل بالخيام التي تغيرت فأصبحت أصغر حجما وأسهل في الحمل، كما أن هناك تغيرا في أدوات الطهي وبعض الأجهزة المستخدمة في الملاحة البرية والبحرية، ووسائل الإضاءة، حيث طالتها يد التغيير فأصبحت مولدات الكهرباء أصغر والتجهيز أقل رغم ارتفاع التكلفة. في الوقت الذي ذهب فيه محمد الشاوي "رحّالة" إلى أن عدد محبي الرحلات القصيرة والطويلة زاد بشكل كبير، وقال: "أصبحنا نرى الكثير من الرحالة يجوبون الربع الخالي أو النفود الكبير أو مواقع برية شهيرة في السعودية، في حين كان في السابق لا تكاد تشاهد أحدا في تلك المواقع"، مبينا أن الرحلات أصبحت أسهل من السابق. وأكد أن محبي الصحراء يحملون معهم خياما صغيرة وكذلك عدة الطهي البري ومحولات الكهرباء والفرش الخاصة بالنوم وأدوات حفظ المياه والعديد من التجهيزات، التي وفرتها لهم محال بيع لوازم الرحلات بأصناف كثيرة وخيارات متعددة.

وحدد الشاوي تكلفة الخروج في نزهة طويلة بأنها تصل إلى نحو عشرة آلاف ريال للرحلة الواحدة التي لا تقل عن عشرة أيام، ووصفها بـ "المكلفة"، مشيرا إلى أن تكلفة الرحلة القصيرة تصل إلى ألف ريال، لكن بحسب عدد الأشخاص والتجهيزات المستخدمة. فيما بيّن حمد المغيري "مستثمر في مجال الرحلات" أن السوق أصبحت أكبر من ذي قبل بأضعاف كبيرة، لافتا إلى أن هواة الصحراء أصبحوا يجهزون ويعدون لرحلاتهم بتجهيزات مختلفة رغم ارتفاع تكاليف بعضها. وقال: "فراش النوم الخاص بالصحراء يصل سعره لأكثر من 600 ريال لبعض الأنواع، أما الخيام الصغيرة التي تتسع لخمسة أشخاص فيتجاوز سعرها نحو 1500 ريال"، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين سعوديين أنشأوا مصانع في الصين لصناعة بعض لوازم الرحلات ومن ثم توريدها للسوق الخليجي.