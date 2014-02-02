1.7 مليون شركة في السعودية تلتزم بنسب التوطين

كشفت وزارة العمل السعودية في تقريرها لعام 1434 هـ أن 87%، من المنشآت العاملة في القطاع الخاص لازالت في النطاق الأبيض، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات والشركات والبالغ عددها قرابة 1.7 مليون تضم أقل من 10 عمال، وليست ملزمة سوى بتوظيف سعودي واحد.

وأوضحت الوزارة أن 265 ألف شركة فقط جرى تصنيفها في النطاقات الأربعة المعروفة "الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز"، أي بنسبة 13%، مؤكدة التزامها بنسب التوطين المعلنة لها، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

كما كشف التقرير أن بدء المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور في أول مارس المقبل، بهدف التأكد من استلام الموظفين رواتبهم بشكل شهري، وإيقاف تلاعب بعض الشركات في هذا الشأن، لافتا إلى أن هذه المرحلة تطبق على المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها بين 500 إلى 1000عامل.

ولفت إلى بدء تطبيق المرحلة الخامسة من البرنامج على المنشآت والتي تضم ما بين 200 إلى 500 عامل في شهر يوليو الماضي. أما المرحلة الأخيرة فيبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل على المنشآت التي تضم من 100 إلى 200 عامل.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد مكاتب التوظيف إلى 338 مكتبا في العام الماضي، مقارنة بـحوالي 208 مكاتب في عام 2009م، حيث بلغت الزيادة 41 مكتبا خلال العام الأخير فقط.