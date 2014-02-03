أرابتك تعتزم توظيف 10 آلاف شخص في الإمارات والخليج

أعلنت شركة أرابتك القابضة، ومقرها دبي، عن إطلاق حملة توظيف واسعة النطاق في الإمارات العربية المتحدة، على أن تنطلق لاحقاً في عدد من الدول العربية بهدف توظيف 10 آلاف من الشباب العربي.

وتستهدف الحملة المكثفة - بحسب بيان للشركة نشر على موقع سوق دبي المالية، من خلال مختلف وسائل الإعلام المحلية - استقطاب الشباب الإماراتي للمساهمة في نهضة بلده، فضلاً عن اكتساب الخبرة العملية من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية التي تعمل في تنفيذ هذه المشاريع.

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تشهد فيه أرابتك أكبر نمو في تاريخها، فقد ارتفع حجم أعمال الشركة والعقود قيد التنفيذ مستويات قياسية، كما توسعت عملياتها جغرافياً في عدة أسواق وقطاعات جديدة كالنفط والغاز والطاقة حتى تم توظيف نحو 3102 موظف جديد.

وسوف تمتد الحملة في مراحل لاحقة إلى كل من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، على أن تتوسع لاحقاً إلى الأردن ولبنان والعراق وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والمغرب وبقية الدول العربية التي تعمل فيها أرابتك وشركاتها.